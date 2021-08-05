В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» аналитик, политтехнолог, имиджмейкер, экс-заместитель руководителя пресс-службы Президента Украины Александр Кочетков заявил, что сейчас Украина идет к финалу, это эндшпиль.

По словам гостя программы, сейчас государство приходит к пониманию, что язык, вышивка и герб - это еще не все, этого не достаточно. «Только избавились от имперского влияния и дальше - само, само, само, и мы уже лучшие в мире!», - иронизирует Кочетков.

Он утверждает, что сейчас этот этап подходит к концу. «Заканчивается определенный цикл, который начинается с обретения независимости, когда казалось, что все будет само», - подчеркивает он. Как говорит аналитик, государство наконец осознало, что никто за него ничего делать не будет. Он объясняет, что это могут быть приятные люди с хорошими идеями, но без профессионализма они доведут Украину до бедности. «Сейчас, я надеюсь, у нас уже будет новый этап, когда мы вернулись к профессиональной стороне любого дела», - констатирует он.

По мнению Кочеткова, пришло время для украинского Ли Куан Ю, умного лидера, жесткого и последовательного в своих действиях. Словом, говорит он, нужны профессионалы своего дела. «Можно на компьютере подтянуть, когда певица или певец не попадает в ноты, но заставить петь, как все люди, невозможно», - подчеркивает политтехнолог.

Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что Украине нужно перезагружать систему.

Также Politeka писала о том, что Кочетков посоветовал установить в Украине цивилизованную демократию.



