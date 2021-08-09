В программе «Монолог. Ще не вмерла» политик, медиа-менеджер и журналист Евгений Рыбчинский высказал свое мнение относительно убийства Владислава Шишова, белорусского оппозиционера.

Прежде всего журналист приводит версию экс-лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, согласно которой убийство Владислава Шишова - это определенный этап перед вторжением войск РФ и развертыванием полномасштабной войны. «Такая зачистка в тылу врага перед наступлением», - добавляет он.

Тем не менее, сам Рыбчинский придерживается другого мнения. Убийство белорусского оппозиционера Шишова в 2021 году напомнило ему убийство украинского композитора Владимира Ивасюка в 1979 году. «КГБ его повесило на дереве в парке, только не в Киеве, а во Львове. И выглядело это так, что тоже вроде суицид», - объясняет политик.

Итак, он делает вывод, что за убийством Шишова стоит КГБ, которое хотело запугать всех политических беженцев, которые рассматривали Украину как политическое убежище. Попутно Рыбчинский напоминает, что общественная организация «Белорусский дом в Украине» - это служба контрразведки в изгнании, а теперь она осталась без Шишова, своего руководителя. «Это повешение - очередная попытка продемонстрировать, прежде всего, Западу, что Украина была и остается под тотальным контролем России и ее спецслужб», - рассуждает журналист.

Кроме этого, отмечает Рыбчинский, киллеры, которые стоят за убийством белорусского активиста, все еще находятся в Киеве и следят за всеми белорусами, бежавшими сюда в поисках убежища. «Белорусская оппозиционерка Тимановская, что сбежала с олимпиады в Токио в Польшу, не должна теперь спать спокойно, пока ее ребенок и муж находятся в Киеве», - констатирует ведущий.

Как сообщала Politeka, Петренко заявил, что убийство Шишова рукой Лукашенко - лишь удобная версия.

Также Politeka писала о том, что Телешун рассказал, кто мог повесить голову "Белорусского дома в Украине".