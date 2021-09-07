Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, как очередной локдаун повлияет на Украину.

“Чем беднее страна, тем критичнее против ее экономики действуют любые меры, ограничивающие предпринимательство в принципе на непонятный период по абсолютно нелогичным правилам. Следовательно, обычно подобные вещи приводят к двум моментам: росту коррупционной ренты, в тех или иных вариантах, и снижению ВВП в целом”, - сказал Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что значительная часть малого и среднего бизнеса из-за локдауна не может работать.

“Поскольку в этой сфере у нас, в численном выражении, работает абсолютное большинство населения, то, увы и ах — это очень сильно скажется на нас с вами. Потому что как только созданный, по сути, для выживания, малый бизнес перестает выполнять свою основную функцию, то от этого становится грустно не только этим самым, условно говоря, бизнесменам. Потому что малый бизнес в Украине — это чаще всего средство выживания и самозанятости”, - добавил Гаврилечко.

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