В программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?» эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский оценил пользу от социальных субсидий.

Сначала Павловский напоминает, что государство выплачивает субсидии в качестве компенсации малообеспеченным семьям, которые не имеют возможности самостоятельно полностью оплатить коммунальные услуги. Но, подчеркивает он, сейчас наблюдается такая тенденция: тарифы растут, а субсидии - нет. «С началом отопительного сезона уже официально обещают существенный рост цен и тарифов», - отмечает эксперт.

В то же время он сообщает, что правительство постоянно пытается сократить количество субсидиантов. Чтобы не быть голословным, Павловский обращается к официальной статистике, согласно которой в начале прошлого отопительного сезона эти компенсации получало 3 миллиона домохозяйств, а еще в конце 2017 года их было 7 миллионов.

То есть, констатирует гость программы, власть постоянно усложняет условия получения субсидии. «Первого мая было принято еще более жесткое постановление относительно получения субсидий. После тотальной проверки остались только два миллиона семей с правом на субсидию», - сообщает Павловский.

Как сообщала Politeka, Павловский рассказал о проверках получателей субсидий и другой социальной помощи.

Также Politeka писала о том, что Павловский рассказал, как коммунальные структуры смогут отключать должникам поставки электричества и газа.