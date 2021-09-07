Композитор Роман Загороднюк в программе «Карабас.LIVE» рассказал, почему многие коллективы, которые стали известны благодаря одному хиту, теряют популярность.
«Вот они создали 2-3 хита, а написать третий хит, четвертый – это еще сложнее. Бон Джови, Элтон Джон, Маккартни пишут и до сих пор, а у нас привыкли сделать одну песню и думают: «Мы на одной песне будем дальше ехать». Нет! Народ невозможно обмануть. Потому что когда ты выходишь на сцену, у тебя должно быть как минимум 3-4-5 хитов, которые люди знают», - говорит эксперт.
По его словам, популярность хита зависит от продюсера. Загороднюк отмечает, что сегодня в Украине мало продюсеров, которые могли бы подобрать исполнителю именно тот хит, который ему нужен.
«Не может исполнитель выходить на сцену и сегодня быть поп, завтра рок, послезавтра шансон… Он должен найти свою нишу», - сказал он.
Также композитор подчеркнул, что на сегодняшний день многие продюсеры не вмешиваются в творчество исполнителей и просто продвигают то, что им дали. Однако, по его словам, есть два типа продюсеров.
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«Есть менеджмент и есть музыкальный продюсер (человек, который создает хиты). Вот если взять Бебешко – это все-таки музыкальный продюсер. И у Бебешко есть директор, который занимается (менеджментом, - ред.). Но Бебешко не продвигает, он создает. И вот этот тандем должен (быть, - ред.)», - резюмировал Загороднюк.
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