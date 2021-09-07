Каковы особенности современных украинских документов? Об этом в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказывает руководитель по вопросам развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник

«Загранпаспорт подключён к системе ключей, и когда человек пересекает границу, электронный чип проверяет действительность этого документа. Так же обстоит дело с ковидным сертификатом. Проверяются данные этого документа и его ключи. В системе «Хелси» есть данные про вакцинацию, они поступают на телефон и подписываются ключом. Всё – ты можешь свободно путешествовать, у тебя валидный QR-код», - говорит чиновник.

Он также напомнил о других достижениях своего ведомства.

«Минцифры – это не только и не столько мобильное приложение «Дія». У нас есть «Дія.City». Это виртуальная экономическая зона со сниженными налогами и обновлённым трудовым правом. Она даёт компаниям возможность работать абсолютно прозрачно и платить меньше налогов. Для них существует определённый уровень требований по уровню зарплаты, по сотрудникам, и так далее. Кроме того, мы обучаем людей цифровым навыкам, чтобы пользоваться всем этим. Пока цель – обучить шесть миллионов людей», - рассказывает Мстислав Баник.

Как сообщает Politeka, ранее руководитель IT-компании Эдуард Рубин прокомментировал деятельность Минцифры в направлении развития IT-образования.

Также Politeka сообщала о скандале с подписью Джо Байдена под петицией требованием об отставке Олега Татарова.

https://youtu.be/hOV_Cxhq_pQ