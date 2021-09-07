Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал о вероятных перевыборах. По его словам, других вариантов может уже не быть.

«Иных вариантов у них, видимо, уже нет (кроме выборов, - ред.). Было два возможных окна: одно – в конце лета, второе – на новогодние праздники. В первое окно они не успевали или побоялись спешить и взяли курс на второе», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, власть хочет провести перевыборы в момент наименьшей явки. Как отметил политолог, власти важно успеть провести перевыборы в течение года.

«Тарифная осень будет более чем жестокая и всё это на фоне ультиматумов от Байдена и Меркель и давления со стороны России. В Администрации созрел план по внезапной и повторной собственной легитимации», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил эксперт, власти важно успеть провести выборы до начала возможных проблем в управлении страной.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что со времени провозглашения независимости общество изменилось.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой.