Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал о вероятных перевыборах. По его словам, других вариантов может уже не быть.
«Иных вариантов у них, видимо, уже нет (кроме выборов, - ред.). Было два возможных окна: одно – в конце лета, второе – на новогодние праздники. В первое окно они не успевали или побоялись спешить и взяли курс на второе», - отметил Чаплыга.
По словам эксперта, власть хочет провести перевыборы в момент наименьшей явки. Как отметил политолог, власти важно успеть провести перевыборы в течение года.
«Тарифная осень будет более чем жестокая и всё это на фоне ультиматумов от Байдена и Меркель и давления со стороны России. В Администрации созрел план по внезапной и повторной собственной легитимации», - подчеркнул Чаплыга.
Как отметил эксперт, власти важно успеть провести выборы до начала возможных проблем в управлении страной.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что со времени провозглашения независимости общество изменилось.
Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой.