Народный депутат Верховной Рады Дмитрий Соломчук в программе «Романенко. Беседы» назвал продукцию, выращиванием которой выгодно заниматься украинским фермерам и аграрным бизнесменам

Первая идея, которой поделился Соломчук – выращивание голубики или, как ее называют, американской черники. Ее уникальность, по словам депутата, заключается в том, что эту ягоду удобно и хранить, и перевозить, а также это бизнес на долгосрочную перспективу, ведь на 4-5 год урожай может достигать 7 тонн с гектара. Кроме этого, голубика очень полезна - ее можно потреблять даже диабетикам и младенцам.

«Голубика имеет всегда стабильную цену. То есть нет падений, как у малины, что один сезон может быть цена 5 евро, второй - 10 евро, а третий - по 1 евро и никому не нужна. Голубика, как бы ни было – даже экспортная цена всегда колеблется 4-5 евро», - отметил Соломчук.

Во-вторых, по его словам, очень выгодно выращивать лаванду, которая является уникальной культурой и плодоносит очень долго. Депутат отметил, что, занимаясь лавандой, предпринимателю нужно одновременно завести собственное пчеловодство или хотя бы маленькую пасеку, ведь мед из лаванды уникальный и дорогостоящий.

Более того, добавляет Соломчук, в этом случае нет ограничений в бизнесе: лаванду можно реализовать, а можно, например, создать зону для фотосессий в лавандовом поле. По словам депутата, можно создать интересный продуманный дизайн, обустроить качели или поставить красивые диваны – тогда можно будет организовывать платные фотосессии, в частности свадебные, поскольку такая локация точно будет популярна.

«Если люди готовы платить вам деньги – пускай, эти средства потом пойдут на развитие вас, ОТГ и Украины в целом», - считает Соломчук.

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