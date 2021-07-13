Араби мають наміри «скупити українську землю». Цю ситуацію прокоментував член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди».

«Українців навчили якісно сприймати негативну інформацію, але не сприймати позитивну», - каже гість програми про ринок землі.

У цій ситуації експерт звинувачує українських політиків і політтехнологів. «Ще комуністична партія всім навіяла, що земля колгоспна. А до Радянського Союзу в українців якийсь період були історично думки, що земля тільки панська», - зауважує він.

У приклад він наводить просту побутову розмову, яку чула його дружина. Як розповідає Соломчук, у манікюрному салоні обговорювали раптовий приїзд арабів із сім’ями до столиці України, мовляв, це все через відкриття ринку землі, скоро всю її скуплять.

Тим не менш, Соломчук нагадує, що раніше земля була у власності українців і сьогодні це повертається. Принагідно він згадує про початок приватної розбудови агробізнесу 2000-них років і заявляє, що ще тоді реформа мала бути закінчена, але вона не була вигідна.

Як повідомляла Politeka, Соломчук заявив, що владі потрібно працювати над розвитком фермерських господарств.

Також Politeka писала про те, що Романченко назвав альтернативу ринку землі – земельний банк.