Арабы намерены «скупить украинскую землю». Эту ситуацию прокомментировал член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Украинцев научили качественно воспринимать негативную информацию, но не воспринимать позитивную», - говорит гость программы о рынке земли.

В этой ситуации эксперт обвиняет украинских политиков и политтехнологов. «Еще коммунистическая партия всем навеяла, что земля колхозная. А до Советского Союза у украинцев какой-то период были исторически мысли, что земля только барская», - замечает он.

В пример он приводит простой бытовой разговор, который слышала его жена. Как рассказывает Соломчук, в маникюрном салоне обсуждали внезапный приезд арабов с семьями в столицу Украины, мол, это все из-за открытия рынка земли, скоро всю ее скупят.

Тем не менее, Соломчук напоминает, что ранее земля была в собственности украинцев и сегодня это возвращается. Попутно он вспоминает о начале частного развития агробизнеса 2000-ных годов и заявляет, что еще тогда реформа должна была быть закончена, но она не была выгодна.

Как сообщала Politeka, Соломчук заявил, что власти нужно работать над развитием фермерских хозяйств.

Также Politeka писала о том, что Романченко назвал альтернативу рынка земли - земельный банк.