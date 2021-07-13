Арабы намерены «скупить украинскую землю». Эту ситуацию прокомментировал член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
«Украинцев научили качественно воспринимать негативную информацию, но не воспринимать позитивную», - говорит гость программы о рынке земли.
В этой ситуации эксперт обвиняет украинских политиков и политтехнологов. «Еще коммунистическая партия всем навеяла, что земля колхозная. А до Советского Союза у украинцев какой-то период были исторически мысли, что земля только барская», - замечает он.
В пример он приводит простой бытовой разговор, который слышала его жена. Как рассказывает Соломчук, в маникюрном салоне обсуждали внезапный приезд арабов с семьями в столицу Украины, мол, это все из-за открытия рынка земли, скоро всю ее скупят.
Тем не менее, Соломчук напоминает, что ранее земля была в собственности украинцев и сегодня это возвращается. Попутно он вспоминает о начале частного развития агробизнеса 2000-ных годов и заявляет, что еще тогда реформа должна была быть закончена, но она не была выгодна.
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Как сообщала Politeka, Соломчук заявил, что власти нужно работать над развитием фермерских хозяйств.
Также Politeka писала о том, что Романченко назвал альтернативу рынка земли - земельный банк.