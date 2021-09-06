Человек начинает демонстрировать ложную успешность, когда боится нищеты. Такое мнение высказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге, рассуждая на тему страха бедности

Как объясняет Чаплыга, страх бедности заставляет человека постоянно демонстрировать свою способность и успешность - так он самоутверждается. «Именно страх нищеты заставляет тех, кто хочет казаться успешными в кавычках, покупать айфоны, ездить не туда, где красиво, а туда, где богато», - подчеркивает он. Эксперт рассказывает, что вместо этого люди, свободные от страха бедности, ведут себя иначе: для них важен не отель, а место отдыха и его история, в быту они пользуются самым необходимым и предпочитают простые практические вещи.

Кроме этого, замечает эксперт, именно из-за страха бедности люди становятся подозрительны, а также черствеют и набираются цинизма. В конце концов, говорит он, человек теряет саму возможность наслаждаться жизнью и природой. «Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой», - утверждает ведущий.

По его мнению, украинцы как раз и является такой нацией, которую одолел страх бедности. «Многих из нас победил страх нищеты, и они сдались ему», - констатирует политолог.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что со времени провозглашения независимости общество изменилось.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга заявил, что будущее за реалистами.