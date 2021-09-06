Каких успехов добилась украинская делегация в Вашингтоне в частности в сфере энергетики и обороны? Подробнее об этом рассказал политолог-международник Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар»

По словам ведущего, сдвиги в сфере энергетики есть. «Укроборонпром» в рамках визита украинской делегации в США подписал с американскими компаниями ряд контрактов. Общая стоимость этих соглашений составляет 2,5 млрд долларов», - сообщает он. С другой стороны, Яли отмечает, что более подробная информация пока отсутствует, а потому подводить итоги рано.

Также эксперт сообщает о меморандуме о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, который «Энергоатом» подписал с Westinghouse. «В будущем планируется построить еще четыре блока по технологии Westinghouse. Общая стоимость проекта составляет до $30 млрд», - отмечает он. Яли напоминает, что украинские атомные блоки уже довольно изношены, а себестоимость атомной энергетики - низкая, поэтому это направление сотрудничества, считает он, развивать нужно.

В то же время ведущий сообщает, что информации о финансировании строительства нового блока, о кредиторе и процентах пока нет. Тем не менее, подчеркивает он, Украина таких средств однозначно не имеет, а меморандум является скорее декларацией о намерениях.

Попутно Яли комментирует и успехи украинской делегации в сфере обороны: на укрепление войска пойдет 60 миллионов долларов, также государству дополнительно поставят заряды противотанковых ракет для «джавелинов».

В целом же политолог делает следующий вывод: «У Зеленского впереди много работы и испытаний уже этой осенью».

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что лидер любого субъектного государства прежде всего отстаивает национальные интересы своего государства.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал итоги встречи в Вашингтоне.