Якими будуть умови зустрічі президентів США та України і чим вона закінчиться? Це питання розглядає політолог-міжнародник Максим Ялі у своїй програмі «Контрольний удар».

Передусім політолог зазначає, що українська влада не розуміє, як все відбувається на міжнародній арені. «Лідер будь-якої суб'єктної держави, а тим більше наддержави, відстоює національні інтереси своєї держави», - підкреслює він і додає, що ці інтереси змінюються залежно від зовнішніх обставин і підтримки виборців того чи іншого зовнішньополітичного курсу.

Подібні речі, каже Ялі, можна зараз спостерігати на міжнародній арені. Він пояснює, що поки національним інтересам США найбільше загрожує не Росія, а Китай – саме він претендує на світове лідерство.

За словами ведучого, Байден продовжує лінію Трампа і взяв курс на покращення американсько-російських відносин. «Який ті ж демократи, зважаючи на внутрішньополітичну боротьбу, не дозволили йому завершити, при цьому затаврувавши його «агентом Кремля» та ініціювавши розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Росії у вибори на боці Трампа», - пояснює експерт.

Отже, Ялі переконаний, що зустріч Байдена із Зеленським не дасть значних результатів, особливо зважаючи на ситуацію в Афганістані. Принагідно він порівнює ту значну допомогу, яку США надавали Афганістану, і військову техніку, яка залишилася у талібів, із тим, що отримала Україна за 7,5 років російської агресії - лише кілька сотень протитанкових установок «Джавелін» і пару списаних катерів берегової охорони «Айлендер».

Тому, каже ведучий, українській владі не варто розраховувати на хоч одну установку ППО «Петріот». «Головний фінансовий «пряник» Байден вже дав – розпорядження голові Держдепартаменту виділити додаткові 60 млн доларів на зміцнення української армії», - повідомляє Ялі. Цього, каже він, вистачить максимум на кілька нових американських вертольотів, але не більше.

З огляду на це все ведучий робить висновок, що Україна у зовнішньополітичних інтересах США знаходиться далеко не на першому місці. Як він зазначає, обидві партії при владі в США ставляться до України однаково, це становище залишається незмінним.

Як повідомляла Politeka, Ялі заявив, що Байден намагається «відірвати» Росію від Китаю.

Також Politeka писала про те, що Ялі розповів, як події в Афганістані вплинуть на візит Зеленського в Вашингтон.