Какими будут условия встречи президентов США и Украины и чем она закончится? Этот вопрос рассматривает политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар».

Прежде всего политолог отмечает, что украинская власть не понимает, как все происходит на международной арене. «Лидер любого субъектного государства, а тем более сверхдержавы, отстаивает национальные интересы своего государства», - подчеркивает он и добавляет, что эти интересы меняются в зависимости от внешних обстоятельств и поддержки избирателей того или иного внешнеполитического курса.

Подобные вещи, говорит Яли, можно сейчас наблюдать на международной арене. Он объясняет, что пока национальным интересам США больше всего угрожает не Россия, а Китай - именно он претендует на мировое лидерство.

По словам ведущего, Байден продолжает линию Трампа и взял курс на улучшение американо-российских отношений. «Который те же демократы ввиду внутриполитической борьбы не позволили ему завершить, при этом заклеймив его «агентом Кремля» и инициировав расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы на стороне Трампа», - объясняет эксперт.

Итак, Яли убежден, что встреча Байдена с Зеленским не даст значительных результатов, особенно учитывая ситуацию в Афганистане. Попутно он сравнивает ту значительную помощь, которую США оказывали Афганистану, и военную технику, которая осталась у талибов, с тем, что получила Украина за 7,5 лет российской агрессии - только несколько сотен противотанковых установок «Джавелин» и пару списанных катеров береговой охраны «Айлендер».

Поэтому, говорит ведущий, украинской власти не стоит рассчитывать на хоть одну установку ПВО «Пэтриот». «Главный финансовый «пряник» Байден уже дал - распоряжение главе Госдепартамента выделить дополнительные 60 млн долларов на укрепление украинской армии», - сообщает Яли. Этого, говорит он, хватит максимум на несколько новых американских вертолетов, но не более.

Учитывая это все, ведущий делает вывод, что Украина во внешнеполитических интересах США находится далеко не на первом месте. Как он отмечает, обе партии у власти в США относятся к Украине одинаково, это положение остается неизменным.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Байден пытается «оторвать» Россию от Китая.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, как события в Афганистане повлияют на визит Зеленского в Вашингтон.