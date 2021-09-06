Все исторические процессы идут по одному циклу, а накануне Первой мировой самым популярным стилем музыки был марш. Об этом в эфире программы Руслана Бизяева «Культ личности» сказал аналитик-прогнозист, консультант по стратегиям Владимир Стус.

Он указывает, что нынешнее военное искусство находится на стадии спада, примитивизма.

«Можно смотреть не на технику, а на культурную составляющую, - отмечает Стус. – Мы говорим о научно-технологическом и культурном развитии. Я был поражен, узнав, что перед Первой мировой войной самым популярным музыкальным стилем был марш. В мемуарах есть удивительные вещи, причем это мемуары и советские, и немецкие. Мы маршировали, и это доставляло нам удовольствие. Это был пик коллективной солидарности. Сейчас она на минимуме, мы видим обратное проявление», - рассказывает он.

По мнению эксперта, следующие мировые войны будут войнами больших блоков.

«А сейчас внутри стран такие противоречия, что немножко меньше чем между странами. Сейчас коалиции будут ситуативные. Тогда воевал центр, который формировался до начала модерна, с прежней периферией. Сейчас будут воевать страны с благоприятными условиями со странами, имеющими неблагоприятные условия. Тогда было непонятно кто победит. Мы можем точно сказать, что было бы, если национал-социализм победил бы, но изначально это не было известно. Сейчас мы точно знаем. Та смута, которая началась, - мы знаем, кто победит. Победят те, у кого лучше условия», - рассуждает Стус.

Лучшими условиями он называет сбалансированные условия для будущей или действующей колонизации.

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