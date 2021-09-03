Какой была цель приезда президента Зеленского в Вашингтон и каким был его результат? Этот вопрос рассматривает политический эксперт Александр Кочетков в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.

Прежде всего гость программы отмечает, что сам визит президента Украины в США - это уже достижение. Кроме этого, убежден он, ключевыми вопросами на этой встрече были экономика и безопасность. «Кажется, что в обоих вопросах как-никак, а удалось договориться», - подчеркивает Кочетков.

В целом он считает, что встреча Зеленского с Байденом однозначно будет иметь положительные результаты. В частности, Кочетков напоминает об обещании США дать Украине почти миллиард долларов, которые пойдут на энергетику.

Эксперт объясняет, что вопрос энергетической безопасности для государства сейчас очень важен, поскольку оно зависит от российского ядерного топлива, что идет из Новосибирска, ведь реакторы построили еще во времена СССР. «Затем часть топлива начал поставлять нам американский «Westinghouse» это была примерно треть от нужного, сейчас эта доля будет увеличена», - рассказывает гость программы. А благодаря американской помощи, отмечает он, Украина сможет уменьшить свою энергетическую зависимость от России.

В общем Кочетков обвиняет Россию в том, что происходит в Украине. Также он отмечает, что российская агрессия никак не уменьшается, в Крыму сейчас проходит переоборудование танков для противостояния «джавелинам» и со временем они могут появиться на территории Украины. В такой ситуации, подчеркивает эксперт, государство должно также обеспечить свою экономическую безопасность.

Как он объясняет, этому также поспособствует помощь от США: украинская бюджетная структура не рухнет, пенсионеры вовремя получат свои выплаты, государство сможет закупить уголь и это сделает невозможным веерное отключение.

Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что вопреки ожиданиям Зеленский вернулся с США не с поражением.

Также Politeka писала о том, что Романова рассказала, что предсказывают карты таро Зеленскому на следующее полугодие.