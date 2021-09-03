Политик, журналист, поэт и композитор Евгений Рыбчинский высказал свое мнение относительно празднования 30 годовщины Независимости Украины. Также в своем блоге «Ще не вмерла» он обратил внимание на негативные моменты развития государства со времени провозглашения его независимости.

Рыбчинский отмечает, что 24 августа 1991 года в Верховной Раде приняли Акт о государственной независимости Украины и впервые вывесили желто-голубой государственный флаг. Тогда, вспоминает он, под ВР собралось много людей, а недавно Украина праздновала свое 30-летие.

Комментируя это празднование Дня Независимости Украины, политик отмечает, что президент Зеленский действительно умеет организовывать малые и большие шоу: сначала Крымская платформа, тогда награждение лауреатов Национальной легенды, военный парад на Крещатике и наконец концерт на НСК Олимпийский. «Это было непревзойденное представление длиной в четыре акта. Спектакль, который поразил не только украинцев, но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья и вызвал настоящую информационный пожар в стране-агрессоре», - констатирует Рыбчинский.

Журналист высоко оценивает празднование 30-летия государства, но подчеркивает, после праздника наступают будни, которые в Украине все время после провозглашения независимости были наполнены непредсказуемостью и несправедливостью.

Прежде всего ведущий напоминает, какой Украина вышла из Советского Союза. «Украина входила в новую эпоху своего существования с новыми мечтами, амбициозными надеждами и старыми и коварными партийными кадрами. А кроме того, экономикой, которой завидовали в то время многие страны мира», - подчеркивает он.

Чтобы не быть голословным, Рыбчинский отмечает, что в 1991 году ВВП Украины был практически вдвое больше, чем у Сингапура, и в полтора - чем у Израиля. Далее, напоминает политик, государство пережило несколько экономических кризисов, но за 30 лет его ВВП увеличился с 80 миллиардов долларов до 155, а в Израиле - до более 310 миллиардов долларов, у Сингапура - практически до 300 миллиардов долларов.

Итак, констатирует он, Украина когда-то была передовой республикой, а сейчас стала недоразвитым государством.

Попутно поэт комментирует демографическую ситуацию в Украине: с провозглашения независимости население государства уменьшилось более чем на 10 миллиардов человек. Также он ссылается на данные Всемирного банка, согласно которым Украина занимает первое место по темпам депопуляции Европы. Главные причины Рыбчинский видит в уменьшении рождаемости и росте трудовой эмиграции, по чему Украина занимает первое место в Европе.

С другой стороны, журналист отмечает и определенные плюсы в этой ситуации: «Правда, за эти годы украинские заробитчане стали крупнейшими инвесторами в украинскую экономику». Рыбчинский ссылается на данные Нацбанка 2020: гастарбайтеры сделали в Украину частных денежных переводов на сумму более чем 12 млрд долларов. Но неофициальные данные, добавляет он, оценивают эту сумму в 20 миллиардов долларов.

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