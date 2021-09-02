В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин политический эксперт Николай Спиридонов рассказал, что сильная экономика - это залог успеха нашей станы.
«Нам нужно думать конкретно об украинской экономике. Когда говоришь об этой теме, тут хочется выражаться жестко и нам нужно угомонить некоторых налоговых маньяков, таких как господин Гетманцев с его налоговыми инициативами. Когда принимаются налоговые инициативы, чтобы еще больше обложить налогами украинский бизнес, аграриев и еще больше обложить налогами при покупке квартир, когда происходят действия по увеличению налогообложения, то экономика сжимается и схлопывается, потому что деньгам не удобно, когда все обложено налогами», - подчеркнул он.
Спиридонов сказал, что украинскому бизнесу надо дать возможность хотя бы более свободно дышать. Когда украинский бизнес будет более свободно дышать, соответственно, в экономике будет больше денег, в том числе будет больше платиться и налогов, уверен он, если мы не будем действовать по принципу «давайте меньше кормить корову, а больше доить». Украину нужно делать более удобной для крупного бизнеса, считает он, создавать прозрачные и понятные для всех условия игры.
«Потому что у нас сейчас не то что инвесторы внешние опасаются заходить, не имея внятной судебной системы, у нас даже внутренние инвесторы начинают очень часто пытаться выводить капитал. Потому что условия игры для них не удобные. Нам нужно создавать условия для того, чтобы было выгодно вести бизнес в Украине и платить в Украине налоги, соответственно, поддерживать украинский бюджет и экономику», - резюмировал он.
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