Наскільки ймовірні голодні бунти в Україні? Це питання розглядає експерт з питань соціальної та економічної політики Олег Пендзин у програмі «Суть подій» з блогером Любов'ю Завальнюк.

Гість програми зазначає, що Україна споживає аграрної продукції менше, аніж виробляє, а відтак великий її відсоток йде на експорт. «Для прикладу, ми цього року плануємо зібрати 70 мільйонів тонн зернових, а для того, щоб Україні прогодуватись з головою, треба 20 мільйонів тонн зернових», - розповідає він. Так само, каже Пендзин, складається ситуація і із соняшниковою олією: для внутрішнього ринку її потрібно 450-500 тисяч тонн, а виробляється щороку 6,5 мільйонів тонн, а відтак 92% продукту йде на експорт.

На думку Пендзина, ця ситуація і позитивна, і негативна водночас, але експорт продуктів перероблення значно вигідніший, аніж самого зерна. «Якщо ми подивимось уважно на весь наш аграрний сектор, то ми зауважимо, що Україна є потужною аграрною країною», - підкреслює гість програми.

Також експерт коментує ситуацію і з цінами на продовольство: цьогоріч вони будуть кращими, аніж торік. Але він пояснює, що не все залежить від виробництва самої України, адже держава як експортер залежить і від міжнародних ринків. «Тому що експортер не буде продавати на внутрішній ринок дешевше, ніж він продає на зовнішній», - пояснює Пендзин. Також він додає, що обсяг врожаю на внутрішні ціни впливає мало.

Принагідно гість програми посилається на оцінку міжнародної організації продовольства FAO: протягом минулого року продовольство на світовому ринку подорожчало на 35%. На ситуації в Україні, розповідає він, це відобразилося так: «Споживчий кошик виріс на 17% - 18% при тому, що індекс інфляції в цілому по країні на всі види товару складає 10,2%. Тому треба розуміти, що наші ціни виросли не так як у світі на продукти харчування».

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