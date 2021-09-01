Насколько вероятны голодные бунты в Украине? Этот вопрос рассматривает эксперт по вопросам социальной и экономической политики Олег Пендзин в программе «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк.

Гость программы отмечает, что Украина потребляет аграрной продукции меньше, чем производит, а потому большой ее процент идет на экспорт. «Для примера, мы в этом году планируем собрать 70 миллионов тонн зерновых, а для того, чтобы Украине прокормиться с головой, надо 20 миллионов тонн зерновых», - рассказывает он. Так же, говорит Пендзин, складывается ситуация и с подсолнечным маслом: для внутреннего рынка его нужно 450-500 тысяч тонн, а производится ежегодно 6,5 миллионов тонн, а потому 92% продукта идет на экспорт.

По мнению Пендзина, эта ситуация и положительная, и отрицательная одновременно, но экспорт продуктов переработки значительно выгоднее, чем самого зерна. «Если мы посмотрим внимательно на весь наш аграрный сектор, то мы заметим, что Украина является мощной аграрной страной», - подчеркивает гость программы.

Также эксперт комментирует ситуацию и с ценами на продовольствие: в этом году они будут лучше, чем в прошлом. Но он объясняет, что не все зависит от производства самой Украины, ведь государство как экспортер зависит и от международных рынков. «Потому что экспортер не будет продавать на внутренний рынок дешевле, чем он продает на внешний», - объясняет Пендзин. Также он добавляет, что объем урожая на внутренние цены влияет мало.

Попутно гость программы ссылается на оценку международной организации продовольствия FAO: в течение прошлого года продовольствие на мировом рынке подорожало на 35%. На ситуации в Украине, рассказывает он, это отразилось так: «Потребительская корзина выросла на 17% - 18% при том, что индекс инфляции в целом по стране на все виды товара составляет 10,2%. Поэтому надо понимать, что наши цены выросли не так как в мире на продукты питания».

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