Украина не может вступать в НАТО и одновременно претендовать на статус союзника США вне НАТО. Подробнее об этом рассказала политолог Мирослава Майнина в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24»
По мнению политолога, у Украины есть шансы получить ПДЧ в НАТО. «Когда придет время, и так далее. Сказать, что это случится в такой-то день в таком-то году — абсолютно нельзя», - рассуждает она.
Сейчас же, убеждена она, США не дадут Зеленскому четкого ответа. «Я думаю, что Америка скажет, что опять мы обеспокоены, мы вас поддерживаем, но подождите еще чуть-чуть», - утверждает Майнина. Она добавляет, что США, очевидно, ссылаются на то, что решение не за ними, а за НАТО.
Тем не менее, эксперт акцентирует внимание на другом вопросе. «Наравне с ПДЧ Украина активно лоббирует получение статуса союзника США вне НАТО. И вот на фоне этих двух процессов — они немножко не коррелируются», - объясняет она. Майнина отмечает, что это не соответствует Конституции и вообще союзники США вне НАТО обычно не становятся членами Альянса.
В общем политолог советует государству определиться по своим намерениям и поразмыслить над тем, что оно будет делать со статусом или ПДЧ в будущем, ведь и тот, и другой вариант развития событий вполне возможен.
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