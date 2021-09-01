Політолог Мирослава Майніна в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповіла, навіщо перша леді Олена Зеленська поїхала до Сполучених Штатів Америки з чоловіком.

"Олена Зеленська взагалі дуже активно зайнялася становленням інституту першої леді в Україні. Вона намагається просувати це і взагалі у світі. Вона зайняла такий, строго напрямок культурний, і вона активно тут працює. Вона запускає аудіогіди українською мовою, і я вважаю, що це дуже добре. Тому що, як правило, громадяни України, подорожуючи, можливо до 2014 року, більшою мірою вибирали російську, потім стали вже, хто володіє англійською, вибирати все-таки англійську", - сказала Мирослава Майніна.

Вона зазначила, що якщо є альтернатива під час подорожей слухати гід рідною мовою — то чому б і ні.

"Знову ж таки, вона просуває українських дизайнерів. Що теж дуже добре. Уже ЗМІ всі звернули увагу, в якому костюмі вона вийшла з трапу літака, які в неї далі будуть вбрання. Це теж цікаво почитати, цікаво подивитися... Знову ж, відкриває Український дім. Культурний напрямок дуже важливий. І ми знаємо, що діаспора дуже велика, в тому числі в Америці", - додала Майніна.

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