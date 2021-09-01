Политолог Мирослава Майнина в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказала, зачем первая леди Елена Зеленская поехала в Соединенные Штаты Америки с мужем.

“Елена Зеленская вообще очень активно занялась становлением института первой леди в Украине. Она старается продвигать это и вообще в мире. Она заняла такое, строго направление культурное, и она активно здесь работает. Она запускает аудиогиды на украинском языке, и я считаю, что это очень хорошо. Потому что, как правило, граждане Украины, путешествуя, может быть до 2014 года, в большей мере выбирали российский, потом стали уже, кто владеет английским, выбирать все-таки английский”, - сказала Мирослава Майнина.

Она отметила, что если есть альтернатива во время путешествий слушать гид на родном языке — то почему бы и нет.

“Опять же, она продвигает украинских дизайнеров. Что тоже очень хорошо. Уже СМИ все обратили внимание, в каком костюме она вышла с трапа самолета, какие у нее дальше будут наряды. Это тоже интересно почитать, интересно посмотреть… Опять же, открывает Украинский дом. Культурное направление очень важное. И мы знаем, что диаспора очень большая, в том числе в Америке”, - добавила Майнина.

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