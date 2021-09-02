В новом выпуске программы «In.KYIV» с блогером Екатериной Павловой основатель портала DTP.Kiev.ua Влад Антонов рассказал, провоцирует ли город нарушать ПДД киевских водителей.

«Нет. Это перекладывание ответственности, так же примерно как люди говорят, что плохие дороги, поэтому происходят все ДТП, или город очень опасный, потому бедные пешеходы гибнут на дорогах Киева. Но 80% пешеходов погибают на дорогах там, где нет пешеходных переходов, где несколько полос движения, в темное время в темной одежде и в состоянии алкогольного опьянения. То есть люди сами перебегают проспект Победы прямо у подземного перехода и удивительно, когда ты видишь на видео с камер наблюдения, как человек погибает прямо на фоне подземного перехода», - сообщил он.

Антонов рассказал, что люди не спускаются к переходам, а почему-то просто идут напрямую и обычно их сбивает автомобилист. В Киеве очень много пешеходных переходов, есть инфраструктура, работают светофоры, подчеркнул он, но если человек сознательно переходит через дорогу и перелезает через отбойник, если человек едет пьяным и проезжает несколько красных светофоров, в этом город не виноват.

«Просто невозможно сдержать людей, если они сознательно стараются максимально нарушить правила дорожного движения. Бывают, конечно, ситуации, но очень редко, когда автомобиль действительно попал в яму. Но это преимущественно ситуации, когда автомобиль провалился и его надо просто достать. Я помню буквально два-три случая, когда была серьезная авария из-за дорожной обстановки, что сорвался люк перед автомобилем или он провалился в яму. Преимущественно водители просто летят, а там, где плохая дорога, они должны уменьшить скорость и это, кстати, спасает жизни украинских водителей», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, сколько в Украине домов требуют капитального ремонта, точно никто не знает.