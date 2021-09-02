В новом выпуске программы «Таран vlog» на YouTube-канале с политтехнологом Виктором Тараном общественный деятель Виктор Бобыренко рассказал, идет ли сейчас Украина к революции.

«Революционная ситуация в Украине пока не наступила, но осенью могут сойтись несколько черных лебедей. И основной, которого больше всего боится власть, это, соответственно, что делать, потому что у нас в амстердамском хабе газ по 16-18 гривен за тысячу кубометров, а годовой тариф у нас 7,96 гривен. Потому, как эту дыру будут закрывать, не известно, пожалуй, какими-то информационными бомбами. Но когда придет платеж и люди увидят, что электроэнергия, отопление и вода подорожает, то уже ничего не поможет», - подчеркнул он.

Бобыренко рассказал, что власти сбросили все проблемы с подорожанием коммунальных услуг на места и уже Шмыгаль призывает местные власти не поднимать цены на отопление. Сам тарифный Майдан раскачать будет трудно, считает он, потому что бабушки из кухонь неохотно идут. Но если сойдутся два черных лебедя, например «Вагнергейт» или формула Штайнмайера и тарифы осенью, уверен он, то это может раскачать ситуацию.

«За одни тарифы Майдан не выйдет, но если власть будет пытаться ввести формулу Штайнмайера, или откроется их участие в операции «Вагнергейт», это все будет воспринято как измена и люди однозначно выйдут на Майдан. И общественность будет инициировать протесты, уверен он, и выходить на протесты. К сожалению, сейчас в стране молодежное движение деградировало, особенно общественно-политическое, потому что организации при партиях сейчас выглядят как квази-политические образования. Но наша молодежь очень патриотическая и в случае чего быстро организуется», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Щерба, что европейская идея базируется на том, что каждая нация должна покаяться за определенные свои действия.

Также ранее для Politeka Зисельс рассказывал, что за 30 лет мы преодолели большой путь на пути к созданию украинской гражданской нации.