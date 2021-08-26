Якщо українська ідея має за собою морально-етичну правду, то потрібно воювати з анігілізмом Путіна, а не з культурою, в якій є дуже різні пласти. Таку думку в ефірі програми Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» висловив колишній посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Культура апріорі не може бути ворожою, і російська в тому числі. Я не згоден із В’ятровичем, який казав, що Висоцький – це щупальця ворога. Я не можу так говорити. Для мене Висоцький – це Висоцький. Половина музики в моєму Айклауд – це Гребенщиков, Окуджава. Це не вороже», – каже він.

Під час Помаранчевої революції Щербабув радником у Вашингтоні.

«Тоді була заява протесту дипломатів, вона почалася з Вашингтону. Після того як революція перемогла, ми зібралися в гостях в одного українця. Прийшли українці, росіяни, американці. Ми співали «Пора-пора-порадуемся на своем веку!». Просто така була радість», - згадує дипломат.

Він каже, що поняття російської культури значно ширше, це частина світового духовного надбання.

«Я завжди пишався, що Роман Балаян знімав свої фільми і знімає, слава Богу, в Україні. Що Параджанов тут творив свої шедеври. Я б не ліз у цю риторику про те, що має пройти сорок років, що має вмерти останній раб, «совки» мають відійти. Ну, хто такі «совки», наші батьки «совки»?Не можна так говорити про своїх батьків, не можна про своїх бабусь і дідусів. Якось більш по-людськи, мені здається, треба бути в цьому плані.Європейська ідея базується на тому, що кожна нація має покаятись за певні свої дії. Людини, яка б не мала якоїсь провини, не існує», - зазначає він.

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