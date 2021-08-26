Если украинская идея имеет за собой морально-этическую правду, то нужно воевать с анигилизмом Путина, а не с культурой, в которой есть очень разные пласты. Такое мнение в эфире программы Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказал бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Культура априори не может быть враждебной, и русская в том числе. Я не согласен с Вятровичем, который говорил, что Высоцкий - это щупальца врага. Я не могу так говорить. Для меня Высоцкий - это Высоцкий. Половина музыки в моем Айклауд – этоГребенщиков, Окуджава. Это не враждебно», - говорит он.

Во время Оранжевой революции Щерба был советником в Вашингтоне.

«Тогда было заявление протеста дипломатов, оно началось из Вашингтона. После того как революция победила, мы собрались в гостях у одного украинца. Пришли украинцы, русские, американцы. Мы пели «Пора-пора-порадуемся на своем веку!». Просто такая была радость», - вспоминает дипломат.

Он говорит, что понятие русской культуры значительно шире, это часть мирового духовного достояния.

«Я всегда гордился, что Роман Балаян снимал свои фильмы и снимает, слава Богу, в Украине. Что Параджанов здесь творил свои шедевры. Я бы не лез в эту риторику о том, что должно пройти сорок лет, умрет последний раб, «совки» должны отойти. Ну, кто такие «совки», наши родители «совки»? Нельзя так говорить о своих родителях, нельзя о своих бабушках и дедушках. Более по-человечески, мне кажется, надо быть в этом плане. Европейская идея базируется на том, что каждая нация должна покаяться за определенные свои действия. Человека, который бы не имел какой-то вины, не существует», - отмечает он.

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