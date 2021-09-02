Какое будущее ожидает территории ОРДЛО после того, как они вернутся под контроль Украины? Свой взгляд на этот вопрос в программе «Акценты» высказывает бывший депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко.

«После возвращения неподконтрольных территорий их жители должны будут подтвердить свою причастность к украинскому гражданству. Понадобится сдать экзамены, пойти проверку СБУ на предмет сотрудничества с оккупантами. Поэтому сейчас людей нужно проинформировать, они должны чётко представлять, что их ждёт. Конечно, кто-то решит, что это отпугнёт людей, и они не захотят, чтобы Украина снова пришла на свои территории. Но мы должны в первую очередь заботиться о своих национальных интересах и своей безопасности. Поэтому нужно быть честными и чётко прописать, что будет с оккупированными территориями», - считает политик.

Также он настаивает, что первые выборы на этих территориях должны будут пройти не раньше, чем через пять, а то и десять лет после их освобождения.

«На Донбассе на определённый период должна быть временная администрация и не может быть местных органов власти. Не должно быть местной полиции. Возможно, на несколько лет там придётся усилить военное присутствие», - говорит Игорь Мирошниченко.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Валерий Клочок призвал украинское руководство не вести переговоры с «народными республиками».

Также Politeka сообщала, что историк Кость Бондаренко рассмотрел различные возможности возвращения территорий «народных республик» под контроль Украины.