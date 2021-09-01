Президент может быть совершенно новой, четвертой ветвью власти. Так в своем блоге «Толчок» заявил футуролог Алексей Толкачев, который рассказал о юридических проблемах в сегодняшних полномочиях президента и предложил ввести для него новые, стратегические функции.

«К сожалению, президент на сегодня в Украине не выполняет той функции, которую бы от него ожидали люди. Президент не может по полномочиям совершить экономическое чудо в Украине, поменять все коренным образом, остановить коррупционные потоки. Что парадоксально, президент по Конституции практически не несет никакой ответственности», - рассказал Толкачев.

В связи с этим футуролог поделился мнением, что нужно сделать с постом президента, чтобы он как минимум не мешал Украине. Он предложил впервые в мире создать в Украине новую ветвь власти – стратегическую, и именно президента оформить главой стратегической ветви власти.

«Как может выглядеть картинка. Парламент принимает законы, он регулирует общественные отношения. Кабинет министров решает, сколько какой картошки поставить в военную часть, где заасфальтировать дорогу, где сделать какую свободную экономическую зону. Судебная власть – там все понятно, они занимаются правосудием. А президент в этой ситуации может быть совершенно новой, четвертой ветвью власти», - заявил Толкачев.

Он объяснил, что в этом случае задача президента будет вести Украину в будущее, формировать определенную стратегию, долгосрочное видение развития страны, не на 2-3 года или на президентскую каденцию, а на десятки лет. К этому, по словам футуролога, можно отнести вопросы гиперлупа, строительства новых городов в стране, внедрение безусловного основного дохода, реформирования самой сути денежной системы.

«Это вещи, о которых сегодня говорят только шепотом за рубежом, обсуждая перспективы третьего тысячелетия», - отметил Толкачев.

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