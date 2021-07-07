У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» політичний аналітик, колишній народний депутат Тарас Чорновіл оцінив шанси лідера партії «Європейська солідарність» і експрезидента України Петра Порошенка знову зайняти цю посаду після деолігархізації.

За словами гостя програми, у Конституції України чітко вказано, у якому випадку людина не може подавати свою кандидатуру на вибори, але олігархи у цей список не попадають. «Нічого не змінюється, не заборонено. Це раніше хотіли зробити, щоб ці люди не мали права балотуватися», - констатує він.

Отже, Чорновіл стверджує, що олігарх може отримати депутатський мандат і сісти в президентське крісло. Аби не бути голослівним, він нагадує, що таких випадків в Україні було вже багато і з деякими олігархами-депутатами він навіть сидів поруч у Раді.

Принагідно аналітик пояснює, яким критеріям повинна відповідати людина, аби балотуватися. Як він каже, депутатові має бути 21 рік, він повинен прожити в Україні остання 5 років і не мати судимості. Для президента, розповідає Чорновіл, критерії вищі: 35 років, право голосу, володіння державною мовою, 10 останніх років проживання в Україні і українське громадянство. «Все інше – пряме порушення Конституції. І тому цього там немає», - констатує він.

Тим не менш, ексдепутат знайшов одне обмеження: це заборона олігархам на фінансування своєї партії. Як він пояснює, олігарх Порошенко, якщо його таким визнають, не зможе утримувати партію своїм коштом. «Ну, буде хтось інший фінансувати. Можливо, доведеться створити якісь офшори чи ще там щось. А балотуватися він може просто», - стверджує Чорновіл.

Інакше, пояснює він, законодавство ніяк не заборонить Порошенку чи будь-кому іншому балотуватися в депутати чи в президенти і фінансувати кампанію.

Як повідомляла Politeka, Чорновіл розповів про недоліки закону про олігархів.

Також Politeka писала про те, що Ялі попередив про фінал хрестового походу Зеленського проти олігархів.