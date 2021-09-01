Лейтенант запаса ССО, командир разведгруппы 3-го полка специального назначения им. Святослава Хороброго Андрей Малахов в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко рассказал, что в Украине не награждают героев.

Геннадий Друзенко отметил, что к 30-летию независимости Украины президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым дал звание заслуженного юриста Украины одиозному следователю, который открыл дело против полицейского пенсионера в Макеевке, который рассказал правду об аферах в городе. В частности, дело открыли якобы из-за интервью оппозиционному изданию.

Также Друзенко отметил, что за укрепление обороноспособности страны наградили одиозного мэра Бучи.

“Я хотел бы дополнить. Вот, господин Геннадий сказал, что награждают не очень достойных, и так далее. Я бы еще мог понять, если бы параллельно это было. Ладно уже, будут люди такие, и еще чуть-чуть, пускай. Меньше было бы ажиотажа. Вот те “консервы” — они сами работают против государства. Против президента”, - сказал Андрей Малахов.

По его словам, власть должна изменить отношение к награждению, и награждать тех, кто этого заслуживает.

“Неужели вам жалко кого-то там наградить? В чем проблема, человек реально герой, вот Иван Деев. Они ли не понимают, что те “консервы”… Просто подставляют их. И разжигают. Толкают массы на то, чтобы объединятся, вставать”, - добавил Малахов.

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