У програмі «On target з капітаном Гарі Табах» командир чеченського батальйону імені Шейха Мансура Муса Чеберлоєвський пояснив своє рішення не брати бойові нагороди.

Командир батальйону розповідає, що переговори почалися якраз тоді, коли тривала серпнева операція, воєнні дії зупинилися і 1996 року закінчилася перша дворічна війна. Наступного року, розповідає він далі, президентом Чечні обрали Аслана Мосхадова.

Тоді ж Чеберлоєвському й прийшла звістка про нагородження за героїзм. «Віце-президент запросив мене і сказав, що мені та ще двом бійцям з нашого напряму хочуть присвоїти звання бригадного генерала і орден «Честь нації», - згадує він.

Тим не менш, командиру батальйону нагороди не були потрібні, а відтак він відмовився від них. «Ці два роки я воював не заради нагород, не заради якоїсь посади», - підкреслює він. Чеберлоєвський розповідає, що під час військових операцій йому довелося втратити багато близьких людей, зокрема брата і багатьох відважних сміливців. «І мені вже стало все одно, загинути чи залишитися в живих. Ми кожен день не знали, чи доживемо до завтра», - згадує гість програми.

Також Чеберлоєвський зазначає, що не надто розуміє, як все відбувається в політиці, окрім того, ніде не вчився. Тим не менш, він бачився і працював із Джохаром Дудаєвим і Мосхадовим. «Але очолити якесь направлення я на себе не брав, це складно і відповідально. Але, тим не менш, вони мене не залишили в спокої і запросили знову», - розповідає командир батальйону і додає, що він отримав напрямок і працював так доти, доки не розпочалася друга війна.

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