В программе «On target с капитаном Гарри Табах» командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муса Чеберлоевский объяснил свое решение не принимать боевые награды.

Командир батальона рассказывает, что переговоры начались как раз тогда, когда шла августовская операция, военные действия остановились и в 1996 году закончилась первая двухлетняя война. В следующем году, рассказывает он, президентом Чечни выбрали Аслана Мосхадова.

Тогда же Чеберлоевскому и пришло известие о награждении за героизм. «Вице-президент пригласил меня и сказал, что мне и еще двум бойцам из нашего направления хотят присвоить звание бригадного генерала и орден высшей степени «Честь нации», - вспоминает он.

Тем не менее, командиру батальона награды не были нужны, а поэтому он отказался от них. «Эти два года я воевал не ради наград, не ради какой-то должности», - подчеркивает он. Чеберлоевский рассказывает, что во время военных операций ему пришлось потерять много близких людей, в том числе брата и многих отважных смельчаков. «И мне уже стало все равно, погибнуть или остаться в живых. Мы каждый день не знали, доживем ли до завтра», - вспоминает гость программы.

Также Чеберлоевский отмечает, что не слишком понимает, как все происходит в политике, кроме того, нигде не учился. Тем не менее, он виделся и работал с Джохаром Дудаевым и Мосхадовым. «Но возглавить какое-то направления я на себя не брал, это сложно и ответственно. Но, тем не менее, они меня не оставили в покое и пригласили снова», - рассказывает командир батальона и добавляет, что он получил направление и работал так, пока не началась вторая война.

Как сообщала Politeka, Кочевенко посоветовал воспользоваться опытом Азербайджана по возвращению оккупированных территорий.

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