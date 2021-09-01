Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос рассказал, как учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе – знаменитой Киевской разведшколе, которую, по легенде, заканчивал герой Шварценеггера из фильма «Красная жара».

В программе « On target с капитаном Гари Табах» он отметил, что училище было знаменито еще и тем, что наибольшее количество перешедших на Запад разведчиков были его выпускниками, включая Виктора Резуна (Суворова).

«Но это училище отличалось своим волелюбием и человечностью. Отношения между преподавателями и курсантами формировались достаточно интересно, не как у других. То есть тебе изначально подчеркивали, что ты – «белая кость», но ты должен оправдывать, что действительно являешься «белой косточкой», военным интеллигентом в хорошем смысле этого слова», - рассказывает он.

В 1992 году, после развала СССР, училище было расформировано и основную массу курсантов перевели в Одессу.

«Веселые были времена, тем более, старшие курсы. У нас был такой дикий микс. В нашей роте были ребята со всего Советского Союза, которые хотели учиться в Украине. Больше чем из 28 училищ. По окончанию училища я по собственному желанию попал служить в Десятую бригаду специального назначения, которая на тот момент дислоцировалась в Крыму. В принципе, с 1994 года, не выходя из разведки со срочной службы, уже пошла специализация – специальная разведка», - говорит генерал.

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