Какими будут результаты визита президента Украины в Вашингтон и его разговора с президентом США? На этот вопрос ответил политолог Максим Яли в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы» .

Гость программы считает перенос встречи президентов на 1 сентября символическим. Попутно он даже проводит аналогию со школой: «Вот такой урок большой политики Байден устроит… Отложили не визит, а встречу Байдена с Зеленским».

Яли объясняет, что вылет президента Украины состоится по плану, но вместо встречи с Байденом его время заполнят другими событиями, в частности визитом в Калифорнию и открытием Украинского дома.

По мнению эксперта, отношения президентов Украины и США не сложились с самого начала. Попутно он вспоминает охлаждение в начале года, когда все были в ожидании звонка Байдена Зеленскому. Следовательно Яли делает и определенные выводы об их встрече: «Пряников я не жду. Главный пряник уже был дан, а именно указания Байдена главе Госдепартамента выделить дополнительные 60 млн долларов на укрепление украинской армии».

Политолог утверждает, что стоит рассчитывать на заключение определенных рамочных соглашений о сотрудничестве в сфере космоса и военного дела. Но он предупреждает, что о гарантиях их выполнения со стороны США речь не идет. «То есть это будут какие-то уверения об укреплении сотрудничества», - рассуждает Яли. В пример он приводит заявления президента США и канцлера Германии по обеспечению Украине энергетической безопасности с запуском «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, что лидер сверхдержавы прежде всего отстаивает свои национальные интересы .