Украинские правые радикалы были темой кандидатской диссертации, над которой в свое время работал политолог и публицист Антон Шеховцов. Но вскоре он сменил эту тему на другую, посвященную отношениям между российскими и европейскими крайними правыми.

В программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» он рассказал, как это произошло.

«Причиной того, что я сменил эту тему, было то, что я немного разочаровался в возможности политологического анализа украинских крайне правых, - говорит он. – С начала своей научной карьеры я интересовался европейскими крайне правыми, праворадикалами, и первая диссертация – это результат этого интереса. Я впервые заинтересовался украинскими праворадикалами в 2009 году, когда Всеукраинское объединение «Свобода» достаточно успешно выступило на региональных выборах в Тернопольской области. На следующий год она уже успешно выступила на региональных выборах».

Соответствующая глава в его первой книге называется «Украинская аномалия».

«Тогда был актуален вопрос: почему в Украине отсутствует праворадикальная фракция в парламенте, как вообще в нормальных странах? Почему Украина ненормальная страна, где праворадикалы? Потому что они, если не нарушают законы, являются вполне легитимными участниками политических процессов и в Европейском Союзе, и вне его. Кому-то это, может быть, не нравится, но так оно есть», - отмечает ученый.

«Тогда я пришел к выводу, что украинские крайне правые так неудачливы в Украине по нескольким главным причинам. Первая причина – потому что у них, особенно у «Свободы», которая стала основной праворадикальной партией, не хватало легитимности. У нее была ограниченная легитимность в Западной Украине (Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская области). Но, тем не менее, в целом по Украине у нее были огромные проблемы с легитимностью в рамках украинской политической культуры, где радикальные лозунги людям не подходили», - констатирует Шеховцов.

Politeka ранее сообщала, что Кошулинский рассказал о национальном вопросе в спорте: «Чтобы все знали, что это украинская сборная».