Хто віддавав наказ збити малайзійський Боїнг 777 над Донецькою областю влітку 2014 року, у програмі «On target з капітаном Гарі Табах» розповів колишній радник президента Росії Андрій Ілларіонов

«Ми можемо судити про те, хто приймав рішення, дивлячись на те, хто затирає сліди цього злочину. Ми знаємо, яку нескінченну кількість дезінформаційних версій було вкинуто: про диспетчера Карлоса, льотчика Волошина, український «Бук», - говорить він.

Масштаб дезінформаційних версій, кількість, інтенсивність, з якою вони були вкинуті, активність не тільки в пропагандистській сфері, а й МЗС, який заперечував і наклав вето на проєкт резолюції, що вимагала створення трибуналу з розслідування, - все це свідчить про серйозне підгрунтя цієї катастрофи.

«Ми бачимо, що тут не одна організація, а ціла низка організацій, причому на рівні перших осіб. Єдина особа, яка, в принципі, може координувати цю роботу - перша особа, нікого іншого немає. Ні Шойгу, ні Бортніков, ні Патрушев. Якби це зробили придурки, то ніхто нічого подібного робити не буде. Путін просто слабим помахом руки відправить Петрова і Боширова в ефір Першого каналу. І все! Більше він цим займатися не буде», - міркує колишній чиновник.

У нього є контраргумент для відповіді на запитання: хто наказав збити Боїнг?

«Але якщо цим займаються Міноборони, ФСБ, ГРУ, МЗС, вся інформаційна компанія, і якщо цим займається особисто він сам, здійснюючи 50 телефонних дзвінків лідерам зарубіжних держав протягом тижня після 17 липня - хто підтирає за цим?», - говорить Ілларіонов.

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