Кто отдавал приказ сбить малазийский Боинг 777 над Донецкой областью летом 2014 года, в «On target с капитаном Гари Табах» рассказал бывший советник президента России Андрей Илларионов

«Мы можем судить о том, кто принимал решение, глядя на то, кто затирает следы этого преступления. Мы знаем, какое бесконечное количество дезинформационных версий было вброшено: про диспетчера Карлоса, летчика Волошина, украинский «Бук», - говорит он.

Масштаб дезинформационных версий, количество, интенсивность, с которой они были вброшены, активность не только в пропагандистской сфере, и МИД, который отрицал и наложил вето на проект резолюции, требовавшей создания трибунала по расследованию, - все это свидетельствует о серьезной подоплеке этой катастрофы.

«Мы видим, что здесь не одна организация, а целый ряд организаций, причем на уровне первых лиц. Единственное лицо, которое, в принципе, может координировать эту работу – первое лицо, никакого другого нет. Ни Шойгу, ни Бортников, ни Патрушев. Если бы это совершили придурки, то никто ничего подобного делать не будет. Путин просто слабым мановением руки отправит Петрова и Боширова в эфир Первого канала. И все! Больше он этим заниматься не будет», - рассуждает бывший чиновник.

У него есть контраргумент для ответа на вопрос: кто приказал сбить Боинг?

«Но если этим занимаются Минобороны, ФСБ, ГРУ, МИД, вся информационная компания, и если этим занимается лично он сам, совершая 50 телефонных звонков лидерам зарубежных государств в течение недели после 17 июля – кто подтирает за этим?», - говорит Илларионов.

Politeka сообщала, что Толкачев назвал пять условий, при которых Донбасс снова станет украинским.

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