Насколько велико влияние Антона Геращенко в МВД при новом руководстве ведомства? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает эксперт бюро аналитики «Тектум» Владимир Нагирный
«У нового министра внутренних дел есть свои отношения с Антоном Геращенко. Геращенко входит в число руководителей Института будущего, выходцем из которого является и Монастырский. Там определённо есть своя система отношений, которая не обязательно связана с прежним руководством министерства и не зависит от его позиции. Трудно сказать, насколько большое влияние имеет Аваков на Геращенко, однако очевидно, что в политике бывший министр, пусть он и в отставке, является более весомой фигурой, чем Монастырский. Но нужно учитывать, что новый глава МВД только начинает работать, и мы не знаем, какой будет эта работа и как долго она продлится», - отмечает эксперт.
По его словам, первые шаги министра на новом посту не вызывают резкого отторжения.
«Сейчас и ведомство, и политический класс, и всё общество приглядываются к новому министру. Они изучают его подходы к работе. Что же касается Геращенко, то его нынешний статус трудно определить. Существует версия, что он играет роль «смотрящего», но, как я уже говорил, у него с министром свои отношения», - говорит Владимир Нагирный.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев дал прогноз относительно того, как долго останется Денис Монастырский на министерском посту.
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Также Politeka сообщала, что политик Николай Томенко прокомментировал возможные перспективы Арсена Авакова.