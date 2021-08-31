Насколько велико влияние Антона Геращенко в МВД при новом руководстве ведомства? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает эксперт бюро аналитики «Тектум» Владимир Нагирный

«У нового министра внутренних дел есть свои отношения с Антоном Геращенко. Геращенко входит в число руководителей Института будущего, выходцем из которого является и Монастырский. Там определённо есть своя система отношений, которая не обязательно связана с прежним руководством министерства и не зависит от его позиции. Трудно сказать, насколько большое влияние имеет Аваков на Геращенко, однако очевидно, что в политике бывший министр, пусть он и в отставке, является более весомой фигурой, чем Монастырский. Но нужно учитывать, что новый глава МВД только начинает работать, и мы не знаем, какой будет эта работа и как долго она продлится», - отмечает эксперт.

По его словам, первые шаги министра на новом посту не вызывают резкого отторжения.

«Сейчас и ведомство, и политический класс, и всё общество приглядываются к новому министру. Они изучают его подходы к работе. Что же касается Геращенко, то его нынешний статус трудно определить. Существует версия, что он играет роль «смотрящего», но, как я уже говорил, у него с министром свои отношения», - говорит Владимир Нагирный.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев дал прогноз относительно того, как долго останется Денис Монастырский на министерском посту.

Также Politeka сообщала, что политик Николай Томенко прокомментировал возможные перспективы Арсена Авакова.