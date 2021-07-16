У програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» політолог Руслан Бізяєв пояснив, чому відставка глави МВС Авакова так всіх здивувала.

Як пояснює політолог, відставка для всіх стала несподіваною, тому що її не прогнозували зараз, хіба, можливо, пізніше. «Чутки ходили, що восени, ближче до 24 серпня, але ніяк не зараз», - підкреслює він.

Водночас гість програми вважає, що Аваков своєї діяльності не покине, він продовжить в тому ж дусі і баланс сил не зміститься. Бізяєв навіть переконаний, що Аваков залишиться при МВС як його негласний керівник.

Щодо наступного міністра експерт каже так: «Денис Монастирський може пропрацювати міністром близько 3-4 місяців». Він зазначає, що це, по суті, час до відставки всього Кабінету міністрів.

Також Бізяєв зазначає, що дехто прив’язує до цього інциденту зустріч Авакова з тимчасовим виконувачем обов’язків посла США в Україні Джорджем Кентом. «Але це, скажімо так, частково пояснює ситуацію, тому що в тіньовій політиці Арсен Борисович якраз абсолютно автономно і вільно спілкувався з людьми такого рівня», - стверджує експерт.

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