В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политолог Руслан Бизяев объяснил, почему отставка главы МВД Авакова так всех удивила.

Как объясняет политолог, отставка для всех стала неожиданной, потому что ее не прогнозировали сейчас, разве, возможно, позже. «Слухи ходили, что осенью, ближе к 24 августа, но никак не сейчас», - подчеркивает он.

В то же время гость программы считает, что Аваков своей деятельности не покинет, он продолжит в том же духе и баланс сил не сместится. Бизяев даже убежден, что Аваков останется при МВД как его негласный руководитель.

Относительно следующего министра эксперт говорит так: «Денис Монастырский может проработать министром около 3-4 месяцев». Он отмечает, что это, по сути, время до отставки всего Кабинета министров.

Также Бизяев отмечает, что некоторые привязывают к этому инциденту встречуАвакова с временно исполняющим обязанности посла США в Украине Джорджем Кентом. «Но это, скажем так, частично объясняет ситуацию, потому что в теневой политике Арсен Борисович как раз совершенно автономно и свободно общался с людьми такого уровня», - утверждает эксперт.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, что значит для Украины отставка Авакова.

Также Politeka писала о том, что Аваков может вернуться только в исполнительную власть.