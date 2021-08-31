Политолог и публицист, автор материалов о современном фашизме и религиозном экстремизме Антон Шеховцов в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» рассказал о том, как СССР поддерживал западные крайне правые силы.

«Со стороны Советского Союза было некое заигрывание с немецкими национал-большевиками. Это не была плотная любовь советских функционеров и национал-большевиков, но были заигрывания. Даже были заигрывания с немецким национализмом, когда функционеры Коминтерна открыто заявляли в прессе, обращаясь к немецким националистам: «Кто ваш враг? Советские рабочие или французские и британские буржуи?». Вывод такой, что нужно сотрудничать против Запада», - отметил он.

Но пакт Молотова – Риббентропа все-таки не вышел из этого заигрывания, это были совершенно другие процессы, которые к нему привели, объясняет Шеховцов.

«Все знают об этом советско-нацистском пакте, но также после войны, в 50-х годах, было тайное советское сотрудничество между немецкими националистами в Западной Германии и Австрии», - говорит он.

Сотрудничество с германскими крайне правыми строилось на теме нейтралитета.

«До 1955 года, когда Западная Германия вступила в НАТО, многие немецкие националисты, бывшие члены нацистской партии или люди, которые были в Гитлерюгенд, считали, что для Западной Германии все же лучшим способом будет сохранение нейтралитета. Они боялись, что вступление Восточной Германии в военный блок с Советским Союзом и вступление Западной Германии в НАТО разъединят Германию на долгие времена», - рассказывает Шеховцов.

Politeka сообщала о событиях, предшествующих подписанию Пакта Молотова – Риббентропа.