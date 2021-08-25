Політичний публіцист Дмитро Джангіров у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про події, що передували підписанню Пакту Молотова - Ріббентропа (23 серпня 1939 року).Він нагадав, що 25 листопада 1936 року був підписаний антикомінтернівський Пакт між Японією і Німеччиною. По суті це був договір проти Радянського Союзу.
«Більш того, коли в 1937 році почалася війна, як її спочатку називали, Друга японо-китайська війна, Радянський Союз допомагав Гоміндан, а не комуністичним загонам. Напевно, по лінії Комінтерну була якась допомога і комуністичній армії, навіть льотчики там воювали радянські. Сполучені Штати підтримували Гоміндан проти Японії, хоча, звичайно, війна складалася невдало. Але з точки зору, наприклад, Китаю - це вже початок Другої світової війни», - говорить він.
У той момент те, що сталося першого вересня, для зовнішнього спостерігача - це чергова німецько-польська війна.
«Ну, в новітньому часі перша. В результаті ці спірні території, де повинні були пройти референдуми, поляки майже всі забрали собі. Навіть ту територію, де референдум дав абсолютну більшість, 56 відсотків, з Німеччиною. Поляки все одно через Лігу націй відібрали цю територію і ввели війська», - розповідає публіцист.
Тому для німців це було якесь продовження тих подій.
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Кароль розлютила українців, вийшовши на сцену з піснею Кузьми Скрябіна: "Хто дав їй дозвіл?"
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила зовнішністю у звичайному житті: "Яка красива"
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
«Тепер, як вчить нас Кулеба, настав історичний момент, коли ми Сілезію заберемо собі. В той момент воно приблизно так і було. Більш того, не тільки сілезьким німцям легко давали громадянство Рейха. В принципі, люди змішаного походження як фольксдойче йшли, і в Сілезії більш поблажливо ставилися до змішаних шлюбів. Своя земля, що називається», - зазначає Джангіров.
Politeka повідомляла думку Джангірова, хто після СРСР став новою імперією зла
Також Politeka повідомляла, що Джангіров пояснив підтекст спорів між Європою, США та Росією про Арктику: «А може, ми так домовимося, щоб китайців туди не пустити?».