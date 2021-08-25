Політичний публіцист Дмитро Джангіров у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про події, що передували підписанню Пакту Молотова - Ріббентропа (23 серпня 1939 року).Він нагадав, що 25 листопада 1936 року був підписаний антикомінтернівський Пакт між Японією і Німеччиною. По суті це був договір проти Радянського Союзу.

«Більш того, коли в 1937 році почалася війна, як її спочатку називали, Друга японо-китайська війна, Радянський Союз допомагав Гоміндан, а не комуністичним загонам. Напевно, по лінії Комінтерну була якась допомога і комуністичній армії, навіть льотчики там воювали радянські. Сполучені Штати підтримували Гоміндан проти Японії, хоча, звичайно, війна складалася невдало. Але з точки зору, наприклад, Китаю - це вже початок Другої світової війни», - говорить він.

У той момент те, що сталося першого вересня, для зовнішнього спостерігача - це чергова німецько-польська війна.

«Ну, в новітньому часі перша. В результаті ці спірні території, де повинні були пройти референдуми, поляки майже всі забрали собі. Навіть ту територію, де референдум дав абсолютну більшість, 56 відсотків, з Німеччиною. Поляки все одно через Лігу націй відібрали цю територію і ввели війська», - розповідає публіцист.

Тому для німців це було якесь продовження тих подій.

«Тепер, як вчить нас Кулеба, настав історичний момент, коли ми Сілезію заберемо собі. В той момент воно приблизно так і було. Більш того, не тільки сілезьким німцям легко давали громадянство Рейха. В принципі, люди змішаного походження як фольксдойче йшли, і в Сілезії більш поблажливо ставилися до змішаних шлюбів. Своя земля, що називається», - зазначає Джангіров.

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