Политический публицист Дмитрий Джангиров в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал о событиях, предшествующих подписанию Пакта Молотова – Риббентропа (23 августа 1939 года). Он напомнил, что 25 ноября 1936 года был подписан антикоминтерновский Пакт между Японией и Германией.По сути это был договор против Советского Союза.

«Более того, когда в 1937 году началась война, как ее изначально называли, Вторая японо-китайская война, Советский Союз помогал Гоминьдан, а не коммунистическим отрядам. Наверное, по линии Коминтерна была какая-то помощь и коммунистической армии, даже летчики там воевали советские. Соединенные Штаты поддерживали Гоминьдан против Японии, хотя, конечно, война складывалась неудачно. Но с точки зрения, например, Китая – это уже начало Второй мировой войны», - говорит он.

В тот момент то, что произошло первого сентября, для внешнего наблюдателя – это очередная немецко-польская война.

«Ну, в новейшем времени первая. В результате эти спорные территории, где должны были пройти референдумы, поляки почти все забрали себе. Даже ту территорию, где референдум дал абсолютное большинство, 56 процентов, с Германией. Поляки все равно через Лигу наций отобрали эту территорию и ввели войска», - рассказывает публицист.

Поэтому для немцев это было некое продолжение тех событий.

«Теперь, как учит нас Кулеба, настал исторический момент, когда мы Силезию заберем себе. В тот момент оно примерно так и было. Более того, не только силезским немцам легко давали гражданство Рейха. В принципе, люди смешанного происхождения как фольксдойче шли, и в Силезии более снисходительно относились к смешанным бракам. Своя земля, что называется», - отмечает Джангиров.

Politeka сообщала мнение Джангирова, кто после СССР стал новой империей зла.

Также Politeka сообщала, что Джангиров объяснил подтекст споров между Европой, США и Россией об Арктике: «А может, мы так договоримся, чтобы китайцев туда не пустить?».