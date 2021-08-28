В программе «Акценты» с Татьяной Резвин заместитель директора Аналитического центра «Политика» и политолог Артем Бронжуков рассказал, стоит ли ожидать осенью кадровых перестановок в государственном руководстве и повлияет ли это как-то на повседневность украинцев.

Прежде всего эксперт отмечает, что предыдущие кадровые перестановки в правительстве остались безрезультатными. «Пока все это выглядит только как игра на публику», - подчеркивает он.

Возможные ротации сегодня, признается Бронжуков, ему трудно предсказать. С одной стороны, говорит он, особых предпосылок для любой перезагрузки правительства нет, с другой - не стоит полностью исключать вероятность определенных отставок. «Офис президента может использовать замену некоторых министров, чтобы выпустить пар, когда в обществе накопится слишком много негатива. Возможно, придется кем-то пожертвовать, чтобы показать народу: мы работаем, но вот эти люди не справляются», - рассуждает Бронжуков.

Итак, политолог заключает, что перезагрузка или частичные ротации зависят от ситуации, в которую попадет власть. Тем не менее, он акцентирует внимание на другом: в правительстве должны быть люди, которые имеют свою стратегию и сформировали определенное видение ситуации. «Одна только лояльность не способна это заменить», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Багинский рассказал, состоятся ли в ближайшее время кадровые перестановки в правительстве.

Также Politeka писала о том, что Рохов назвал политиков архитекторами будущего.