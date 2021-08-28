Сегодня утром правоохранительные органы вручили подозрения двум ветеранам полка «Азов» Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбыша.

Их обвиняют в "хулиганских действиях" 14 августа на Банковой. Об этом Дмитрий Кухарчук сообщил в своем телеграм-канале.



"Подозрения получили я и мой боевой собрат Олег Довбыш, с которым мы прошли самые горячие фазы войны 2014-2015 годов ... по ч. 4 ст. 296 , за якобы хулиганские действия под офисом президента 14 августа этого года»,— написал глава Нацкорпуса Черкасс Кухарчук.

Прокуратура просит меру пресечения в виде содержания под стражей. Ветераны в свою очередь считают это политическим заказом и «очередными репрессиями со стороны режима Зеленского».



Недавно Кухарчук вместе с другими ветеранами пытались пообщаться с Зеленским на открытии локации «Сердце Украины» на Черкасщине на День Государственного Флага. В результате акции полиция задержала шесть человек и разбила ветеранам технику.



В Нацкорпусе считают, что офис президента и Зеленский боятся ветеранов и такими действиями только настраивают против себя пассионарное украинское сообщество. В партии также сообщили, что 30 августа в 10 часов, бед зданием Печерского управления полиции Нацкорпус проведет брифинг при участии лидера политсилы Андрея Билецкого. Именно туда приедут подозреваемые ветераны на допрос.



