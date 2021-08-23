Ветераны приехали задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому, который должен был присутствовать на мероприятии.

Полиция заблокировала ветеранов на трассе, но те начали импровизированный митинг. После этого полиция взяла участников митинга в кольцо, применила слезоточивый газ. Сообщают о 6 задержанных, а также разбитую полицейскими технику.

“Полиция взяла ветеранов в кольцо и начала потасовку - разбили технику и залили ветеранов слезоточивым газом”, - написал в Фейсбуке руководитель Черкасской организации Национального корпуса Дмитрий Кухарчук.