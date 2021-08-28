В программе «Акценты» с Татьяной Резвин директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, чем обернется начало работы «Северного потока-2».

Как говорит гость программы, прекращение транзита газа через Украину будет иметь негативные последствия для всей Восточной Европы: это будет газовый дефицит. В частности он говорит о Польше, которая будет иметь такие же проблемы, что и Украина, хотя она может получить газ и из других источников. «Да и другим восточноевропейским странам будет не лучше, чем нам», - констатирует Харченко.

Он объясняет, как работает европейская газовая система: это обязательная прокачка газа с востока на запад, а не наоборот. В то же время, говорит гость программы, два «Потока» как раз таки работают в другом направлении и они могут не заменить прежний объем поставок. «В Европе нет достаточных мощностей, чтобы прокачать газ на восток. При этом общий газовый дефицит Восточной Европы – примерно 25 миллиардов кубометров в год», - сообщает он и добавляет, что именно это количество газа и потребляет Украина.

Тем не менее, Харченко отмечает, что для Украины последствия после начала работы «Северного потока-2» будут наиболее негативными, ведь в таком случае она будет в дальнем конце трубы.

Кроме этого, говорит он, никакие денежные компенсации от потери транзита не помогут исправить ситуацию, тем более, что их может и не быть. «Потери Украины от «СП-2» невозможно оценить только в деньгах», - констатирует Харченко.

Как сообщала Politeka, Степанюк заявил, что курс гривны никак не изменится с запуском «Северного потока-2».

Также Politeka писала о том, что Багинский заявил, что Северный поток-2 подпадает под Третью европейскую энергетическую хартию.