Как в Польше проходила реновация старого жилья? Подробнее об этом опыте рассказал глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в программе «Главное» на канале «my.ua» с блогером Екатериной Павловой.

По словам Попенко, Украина похожа на Польшу по количеству домов и количеству владельцев квартир, но есть и существенные различия.

В частности, он отмечает, что в Польше реновация проходила комплексно, то есть была реформа управления жильем. «Все жилье было передано людям в собственность при обязательном условии выкупить его часть. У нас жилье просто передали в собственность людям, а в Польше заставили купить», - объясняет гость программы. Попенко отмечает, что это важно, поскольку, заплатив, человек лучше ухаживает за своей собственностью.

Зато в Украине, говорит глава союза потребителей, подавляющее большинство граждан даже не знает, что они являются не только собственниками квартир, но и совладельцами многоквартирного дома.

Как сообщает Попенко, еще одно отличие заключается в собственности земли: если в Польше земля переходит людям в собственность вместе с домом, то в Украине - нет.

Следовательно, говорит гость программы, провести эту реформу в Украине трудно. Он заключает, что в Польше и за жилье платили, и землю в собственность получили, и профессионального управляющего для дома выбирали. «В Украине управители появились три года назад, а ОСББ появились еще в 90-х годах, то есть на 20 лет мы отстаем. И это все тормозит реновацию, потому что у нас созданы ОСББ, но нет профессиональных управителей», - констатирует Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, сколько домов в Украине требуют капитального ремонта.

Также Politeka писала о том, что Попенко объяснил, какие категории населения будут платить за электроэнергию меньше.