Посол Украины в Австрии с 2014 по 2021 год Александр Щерба в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко рассказал, какие проблемы существуют в Украине из-за сменяемости власти.
Александр Щерба отметил, что из-за сменяемости власти в Украине страдает институциональная память.
"У нас есть государственный аппарат, который говорит: “Президенты приходят и уходят, сегодня ты премьер, а завтра ты не премьер. А мне здесь еще работать". И что ты сделаешь, если вот такое отношение. Я когда работал в Кабмине, то мне один сказал: "Да, функция Кабмина — это быть тормозом. Знаешь, сколько всяких бешеных идей сюда к нам заходят? А мы их все тормозим. Это наша функция", - сказал Щерба.
По его словам, государственная служба должна быть открытой для нового притока и сил.
"Тем более что мы видим, что государство наше имеет, во-первых, проблемы репутационные, а во-вторых — проблемы с эффективностью. И эти проблемы надо решать за счет новой крови. В том числе, почему бы нет — дипломатии", - добавил Александр Щерба.
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